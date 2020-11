Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 27 novembre 2020) Sabato nuvolosità compatta nel corso delle ore diurne, ma con tempo asciutto; in serata si attendono invece piogge sparse su tutto il territorio. Temperature comprese tra +9°C e +16°C. Domenica giornata caratterizzata dal tempo asciutto, ma anche da molte nubi: i cieli saranno infatti irregolarmente nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi nel corso della serata. Temperature comprese tra +5°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato molte nubi compatte nelle ore mattutine, deboli piogge attese al pomeriggio sulla costa; peggioramento atteso nelle ore serali con fenomeni in estensione su tutto il territorio. Domenica tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sulla costa e sulle zone interne nelle ore diurne, senza fenomeni da segnalare; in serata le condizioni Meteo rimarranno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Sabato nuvolosità compatta nel corso delle ore diurne, ma con tempo asciutto; in serata si attendono invece piogge sparse su tutto il territorio. Temperature comprese tra +9°C e +16°C. Domenica giornata caratterizzata dal tempo asciutto, ma anche da molte nubi: i cieli saranno infatti irregolarmente nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi nel corso della serata. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.Lazio:per ilSabato molte nubi compatte nelle ore mattutine, deboli piogge attese al pomeriggio sulla costa; peggioramento atteso nelle ore serali con fenomeni in estensione su tutto il territorio. Domenica tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sulla costa e sulle zone interne nelle ore diurne, senza fenomeni da segnalare; in serata le condizionirimarranno ...

quartomiglio : PRELUDIO INVERNALE dai primi di dicembre? Ecco cosa ci attende - robdeangeliss : Meteo Roma: previsioni per il weekend - infoitinterno : METEO – Fine settimana incerto con nubi, schiarite e piogge sulla provincia di Roma - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Vacilla l'alta pressione, è in arrivo un'importante perturbazione. #PrevisioniMeteo #27novembre - affariroma : #Meteo Roma 28 novembre: cielo grigio e qualche gocce d'acqua in serata - -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma Meteo Roma: previsioni per il weekend previsioni RomaDailyNews CALCIO A 5, REAL DOMANI SFIDA LA LAZIO

Smaltita la sosta natalizia, per le 12 formazioni della serie A di futsal è tempo di tornare in campo. Ad inaugurare le prima giornata del girone di ritorno sarà proprio il Real Rieti che domani alle ...

Vaccino Oxford, 'dati robusti e nessun impatto su tempi'

ROMA, 27 NOV - I dati del vaccino anti-Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca "sono robusti" e gli studi supplementari avviati "non impatteranno sui tempi previsti". La prossima settimana i dati saranno ...

Smaltita la sosta natalizia, per le 12 formazioni della serie A di futsal è tempo di tornare in campo. Ad inaugurare le prima giornata del girone di ritorno sarà proprio il Real Rieti che domani alle ...ROMA, 27 NOV - I dati del vaccino anti-Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca "sono robusti" e gli studi supplementari avviati "non impatteranno sui tempi previsti". La prossima settimana i dati saranno ...