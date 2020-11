Meteo, le previsioni di sabato 28 e domenica 29 novembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra sabato 28 e domenica 29 novembre, un vortice ciclonico raggiungerà l'Italia posizionandosi sul mar Tirreno. Il ciclone darà vita a una forte perturbazione atlantica che impatterà su gran parte delle regioni centro-meridionali. Sono attesi nubifragi dapprima su tutta la Sardegna e poi dalla Sicilia verso Calabria ionica, Basilicata, Puglia e quindi Marche, Abruzzo e Molise. Nel corso della mattinata di domenica le piogge avranno conquistato anche la Campania e tutto il settore adriatico centrale. Pioverà un po' anche sul Lazio.Scirocco fino a 100 km orariA complicare la situazione ci sarà il vento di Scirocco con raffiche che potrebbero toccare punte di 100 km orari. Mar Tirreno, canale di Sicilia e Ionio saranno molto mossi o agitati e le mareggiate interesseranno le coste. Il Nord si troverà ai margini del ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra28 e29, un vortice ciclonico raggiungerà l'Italia posizionandosi sul mar Tirreno. Il ciclone darà vita a una forte perturbazione atlantica che impatterà su gran parte delle regioni centro-meridionali. Sono attesi nubifragi dapprima su tutta la Sardegna e poi dalla Sicilia verso Calabria ionica, Basilicata, Puglia e quindi Marche, Abruzzo e Molise. Nel corso della mattinata dile piogge avranno conquistato anche la Campania e tutto il settore adriatico centrale. Pioverà un po' anche sul Lazio.Scirocco fino a 100 km orariA complicare la situazione ci sarà il vento di Scirocco con raffiche che potrebbero toccare punte di 100 km orari. Mar Tirreno, canale di Sicilia e Ionio saranno molto mossi o agitati e le mareggiate interesseranno le coste. Il Nord si troverà ai margini del ...

Oltre che elaborare giornalmente previsioni meteo e bollettini mi occupo anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare. Sono un amante del freddo, della neve e in generale ...

Gallura, allerta meteo: aggiunto allarme giallo su rischio idraulico

