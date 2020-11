Meteo, in arrivo forti temporali su tutta Italia (Di venerdì 27 novembre 2020) Previsioni Meteo 28 novembre 2020, weekend di temporali e violenti nubifragi su gran parte dell'Italia. Al Nord previste nebbia e nubi. Previsioni Meteo 28 novembre 2020: nel weekend violenti nubifragi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Previsioni28 novembre 2020, weekend die violenti nubifragi su gran parte dell'. Al Nord previste nebbia e nubi. Previsioni28 novembre 2020: nel weekend violenti nubifragi su Notizie.it.

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Freddo e sole nel fine settimana, in arrivo le nuvole la prossima settimana - giannettimarco : RT @leggoit: Meteo, le previsioni del weekend: nubifragi e forte vento in arrivo sulla Penisola. Ecco dove - varesenews : Freddo e sole nel fine settimana, in arrivo le nuvole la prossima settimana - CorriereQ : Ultimissime meteo sui preoccupanti NUBIFRAGI in arrivo -