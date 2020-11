Meteo Campania, le previsioni per il weekend 28-29 novembre: in arrivo nubifragi (Di venerdì 27 novembre 2020) Meteo Campania: il ciclone in arrivo sull’Italia darà vita a una forte perturbazione atlantica che impatterà su gran parte delle regioni centro-meridionali. Tra sabato 28 e domenica 29 novembre, un vortice ciclonico raggiungerà l’Italia posizionandosi sul mar Tirreno. Il ciclone darà vita a una forte perturbazione atlantica che, alimentata da aria fresca oceanica e sospinta Leggi su 2anews (Di venerdì 27 novembre 2020): il ciclone insull’Italia darà vita a una forte perturbazione atlantica che impatterà su gran parte delle regioni centro-meridionali. Tra sabato 28 e domenica 29, un vortice ciclonico raggiungerà l’Italia posizionandosi sul mar Tirreno. Il ciclone darà vita a una forte perturbazione atlantica che, alimentata da aria fresca oceanica e sospinta

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - salernotoday : In arrivo nubifragi in Campania: le previsioni meteo per Salerno e provincia - infoitinterno : Meteo CAMPANIA: WEEKEND di MALTEMPO, piogge in arrivo anche a Napoli, Benevento e Caserta - occhio_notizie : Le previsioni per domani - giornali_it : Meteo Napoli e Campania, pioggia e vento nel fine settimana 28-29 novembre #27novembre #QuotidianiOnline #Fanpageit… -