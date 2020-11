Messa di mezzanotte “anticipata”, anche i parroci italiani bacchettano Boccia: “Si informi” (Di venerdì 27 novembre 2020) Gesù Bambino potrebbe nascere anche due ore prima quest’anno. Per rispettare il coprifuoco. Le esilaranti parole del ministro Boccia non sono piaciute ai vescovi italiani. Che, martedì prossimo, si riuniranno in Consiglio episcopale permanente per riflettere sulle attività pastorali del periodo natalizio. Quindi anche sulla Messa della notte di Natale ai tempi del covid. Messa di Natale, i parroci bacchettano Boccia Il ministro avrebbe fatto bene a contare fino a dieci prima di avventurarsi. Per molti parroci italiani la questione degli orari della Santa Messa di Natale è un falso problema. “La gente – dice don Giuseppe Corbari, parroco di Robbiano di Giussano – non fa ancora ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Gesù Bambino potrebbe nasceredue ore prima quest’anno. Per rispettare il coprifuoco. Le esilaranti parole del ministronon sono piaciute ai vescovi. Che, martedì prossimo, si riuniranno in Consiglio episcopale permanente per riflettere sulle attività pastorali del periodo natalizio. Quindisulladella notte di Natale ai tempi del covid.di Natale, iIl ministro avrebbe fatto bene a contare fino a dieci prima di avventurarsi. Per moltila questione degli orari della Santadi Natale è un falso problema. “La gente – dice don Giuseppe Corbari, parroco di Robbiano di Giussano – non fa ancora ...

