Messa di mezzanotte “anticipata” | anche i parroci italiani bacchettano Boccia | “Si informi”

(Di venerdì 27 novembre 2020) Gesù Bambino potrebbe nasceredue ore prima quest’anno. Per rispettare il coprifuoco. Le esilaranti parole del ministronon sono piaciute ai vescovi. Che, martedì prossimo, si riuniranno in Consiglio episcopale permanente per riflettere sulle attività pastorali del periodo natalizio. Quindisulladella notte di Natale ai tempi del covid.di Natale, iIl ministro avrebbe fatto bene a contare fino a dieci prima di avventurarsi. Per moltila questione degli orari della Santadi Natale è un falso problema. “La gente – dice don Giuseppe Corbari, parroco di Robbiano di Giussano – non fa ancora ...

NicolaPorro : Le misure anti #Covid_19 stanno diventando sempre più illogiche e ora i ministri s'improvvisano anche ??????????????. Dall… - federiconovella : Quindi la messa di mezzanotte è a rischio virus, quella delle 22 no. @boccia urge spiegazione - Adnkronos : #Covid e #Natale, @renatozer0: 'Non toglietemi la messa di mezzanotte' - vinalfano : RT @Don_Lazzara: #Natale: quando ero piccolo a casa si preparavano i dolci, si allestiva l'albero e il presepe. La notte si andava a messa… - daniele19921 : RT @AzzurraBarbuto: Vi prego, spiegatemi perché la messa di mezzanotte a Natale sarebbe ad alto rischio di contagio, mentre spostandola all… -

In molti, giustamente, hanno sottolineato come questa situazione non muterebbe spostando l’orario della liturgia: il virus in una Chiesa – che fa accedere i fedeli con ingressi limitati, come da proto ...Il coprifuoco durante la notte di Natale resterà alle 22 in tutta Italia. Lo ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, per rispondere a ...