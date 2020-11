Mercato Juventus, il centrocampista arriva dal Borussia Dortmund (Di venerdì 27 novembre 2020) La Juventus è molto vigile sul fronte Mercato perché vorrebbe regalare un centrocampista, con diverse caratteristiche di gioco rispetto ad Arthur, per rinforzare il reparto di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, il nuovo nome è quello di Mahmoud Dahoud del Borussia Dtm che non ha trovato molto spazio con Favre. Mercato Juventus: Dahoud il nuovo obiettivo Il costo del cartellino è di circa 12 milioni di Euro e sarebbe in linea con le disponibilità economiche della società presieduta da Andrea Agnelli. Leggi anche:Sarri Juventus, “Tuttosport”: risoluzione del contratto in vista? Spunta l’Inter La Juventus è molto interessata al calciatore perché necessità di un profilo che sia in grado di garantire un gioco ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 novembre 2020) Laè molto vigile sul fronteperché vorrebbe regalare un, con diverse caratteristiche di gioco rispetto ad Arthur, per rinforzare il reparto di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Calcio.com, il nuovo nome è quello di Mahmoud Dahoud delDtm che non ha trovato molto spazio con Favre.: Dahoud il nuovo obiettivo Il costo del cartellino è di circa 12 milioni di Euro e sarebbe in linea con le disponibilità economiche della società presieduta da Andrea Agnelli. Leggi anche:Sarri, “Tuttosport”: risoluzione del contratto in vista? Spunta l’Inter Laè molto interessata al calciatore perché necessità di un profilo che sia in grado di garantire un gioco ...

