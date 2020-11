Mercato Juventus | Aouar sospeso dal Lione | Paratici alla finestra

(Di venerdì 27 novembre 2020) Laresta molto vigile sul fronteper potenziare la rosa, già durante la prossima sessione, a disposizione di Andrea Pirlo. Il nome sempre attuale è quello di Houssemdel. La squadra francese, secondo quanto riportato dall’Equipe lo haper una partita.: si riapre la pistaIl calciatore si sarebbe rifiutato di fare lavoro fisico dopo la partita,vinta domenica, contro l’Angers. Questa notizia non ha lasciato indifferente la società di Andrea Agnelli che già in estate ha provato ad intavolare una trattativa. Leggi anche:Chiesa, Boateng: “Può diventare un campione. Ha solo un difetto” 50 milioni di Euro è la valutazione del centrocampista, che secondo quanto riportato dal ...

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il talento franco-algerino è stato sospeso per una partita dal club. Le italiane osservano gli sviluppi in chiave mercato.Come riporta il quotidiano L’Equipe, il Lione avrebbe sospeso Houssem Aouar per una partita perché si sarebbe rifiutato ...