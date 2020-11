Mercato Juve, contatti con il Manchester United: l’affare si complica (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel corso delle ultime settimane, la Juventus avrebbe provato a tessere la tela con Hakan Calhanoglu e con l’entourage del centrocampista di proprietà del Milan. Il 26enne rossonero, possiede in essere un contratto che lo legherebbe al club meneghino fino al giugno 2021 e secondo recenti indiscrezioni, non avrebbe alcuna intenzione di firmare il rinnovo propostogli. Una situazione spinosa per il Milan, i cui dirigenti, a gennaio, potrebbero già pensare di salutare l’ex Bayer Leverkusen, in caso di offerta congrua. Tuttavia, il profilo di Calhanoglu potrebbe costituire una ghiotta opportunità di Mercato per i campioni d’Italia. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, ritorno di fiamma: Paratici vola in Inghilterra LEGGI ANCHE: CalcioMercato, Mourinho lo scarica: Juventus pronta ad ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel corso delle ultime settimane, lantus avrebbe provato a tessere la tela con Hakan Calhanoglu e con l’entourage del centrocampista di proprietà del Milan. Il 26enne rossonero, possiede in essere un contratto che lo legherebbe al club meneghino fino al giugno 2021 e secondo recenti indiscrezioni, non avrebbe alcuna intenzione di firmare il rinnovo propostogli. Una situazione spinosa per il Milan, i cui dirigenti, a gennaio, potrebbero già pensare di salutare l’ex Bayer Leverkusen, in caso di offerta congrua. Tuttavia, il profilo di Calhanoglu potrebbe costituire una ghiotta opportunità diper i campioni d’Italia. LEGGI ANCHE: Calciontus, ritorno di fiamma: Paratici vola in Inghilterra LEGGI ANCHE: Calcio, Mourinho lo scarica:ntus pronta ad ...

sportli26181512 : 'Aouar-Lione, strappo improvviso'. Juve pronta all'assalto: Secondo l'Équipe, il classe '98, che ha attirato l'atte… - CalcioNews24 : Il Lione sospende Aouar: occasione di mercato per la Juve? - Maggico7 : @jeeens99 @rajonee09 Beh il mercato è libero.. Se nessuno si è fatto mai avanti non è un' ingiustizia. Pozzo lo ven… - zazoomblog : Il Lione sospende Aouar: occasione di mercato per la Juve? - #Lione #sospende #Aouar: #occasione… - Daniele20052013 : Il Lione sospende Aouar: occasione di mercato per la Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Mercato Juventus, colpo di scena sul futuro di Paulo Dybala Virgilio Sport Calciomercato Juventus, nuovo affare con Raiola: Paratici al lavoro

Il calciomercato della Juventus non dorme mai. I bianconeri sembrano destinati ad essere i padroni del mercato invernale: i colpi in attesa ci sono, ...

Calciomercato Barcellona, via i due talenti | Juventus e Inter alla finestra

Il Barcellona ha bisogno di cedere prima di poter tornare forte sul mercato, soprattutto in difesa ... di 18 mesi con obbligo di riscatto al termine: una formula che la Juventus conosce bene, avendola ...

Il calciomercato della Juventus non dorme mai. I bianconeri sembrano destinati ad essere i padroni del mercato invernale: i colpi in attesa ci sono, ...Il Barcellona ha bisogno di cedere prima di poter tornare forte sul mercato, soprattutto in difesa ... di 18 mesi con obbligo di riscatto al termine: una formula che la Juventus conosce bene, avendola ...