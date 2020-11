Meloni: “Boccia come Fantozzi. Già che ci siamo posticipiamo il Capodanno come nel film” (Di venerdì 27 novembre 2020) Se non è un’eresia far nascere il Bambinello due ore prima del solito, perché non anticipare anche l’inizio del nuovo anno? Giorgia Meloni su Twitter ironizza amaramente sull’ultima sparata di un componente del governo Conte. Il malcapitato ministro Boccia, sbeffeggiato dalla rete a ogni latitudine, che ieri l’ha sparata grossa. Proponendo di anticipare la messa di Natale alle 22 per rispettare il coprifuoco. Meloni: governo imbarazzante, Boccia come Fantozzi Già che ci siamo – twitta la leader di Fratelli d’Italia – perché non festeggiare Capodanno spostando le lancette dell’orologio avanti come in un film di Fantozzi? Governo sempre più imbarazzante!”. Salvini: certi ministri neanche al Monopoli Mancano quasi le ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Se non è un’eresia far nascere il Bambinello due ore prima del solito, perché non anticipare anche l’inizio del nuovo anno? Giorgiasu Twitter ironizza amaramente sull’ultima sparata di un componente del governo Conte. Il malcapitato ministro Boccia, sbeffeggiato dalla rete a ogni latitudine, che ieri l’ha sparata grossa. Proponendo di anticipare la messa di Natale alle 22 per rispettare il coprifuoco.: governo imbarazzante, BocciaGià che ci– twitta la leader di Fratelli d’Italia – perché non festeggiarespostando le lancette dell’orologio avantiin un film di? Governo sempre più imbarazzante!”. Salvini: certi ministri neanche al Monopoli Mancano quasi le ...

