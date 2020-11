Maxi Lopez ricorda Maradona: “Sono sconvolto. Mi è stato vicino e mi ha difeso nelle vicende personali” (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono stati davvero tanto i messaggi che il mondo del calcio e non solo ha mandato a Diego Armando Maradona e alla sua famiglia dopo la sua scomparsa. In queste ore è arrivato anche il ricordo di Maxi Lopez. L'attaccante della Sambenedettese, attraverso i canali ufficiali della società, ha voluto dire la sua su quello che è stato per lui il Diez argentino.Maxi Lopez: "Maradona unico. Mi è stato vicino nelle vicende personali"caption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="711" Stadio San Paolo Maradona (getty images)/caption"È un giorno tristissimo, ancora non ci credo. Tutti amiamo Maradona, in Argentina è il nostro Dio calcistico", ha esordito ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono stati davvero tanto i messaggi che il mondo del calcio e non solo ha mandato a Diego Armandoe alla sua famiglia dopo la sua scomparsa. In queste ore è arrivato anche il ricordo di. L'attaccante della Sambenedettese, attraverso i canali ufficiali della società, ha voluto dire la sua su quello che èper lui il Diez argentino.: "unico. Mi èpersonali"caption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="711" Stadio San Paolo(getty images)/caption"È un giorno tristissimo, ancora non ci credo. Tutti amiamo, in Argentina è il nostro Dio calcistico", ha esordito ...

