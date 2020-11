Mauro Rostagno, il boss Virga condannato all’ergastolo: fu il mandante dell’omicidio del giornalista. Ma resta il mistero su chi sparò (Di venerdì 27 novembre 2020) Il giornalista Mauro Rostagno è stato ucciso dalla mafia siciliana. Ma a 32 anni dall’omicidio resta un mistero chi fu a sparare con i due fucili utilizzati. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna emessa dai giudici di Appello di Palermo, che avevano ritenuto colpevole e stabilito l’ergastolo per il boss Vincenzo Virga come mandante e assolto Vito Mazzara dall’accusa di essere il killer “per non aver commesso il fatto”. Il procuratore generale Gianluigi Pratola aveva chiesto di annullare la sentenza, invocando un appello bis. I giudici della prima sezione penale però hanno emesso la sentenza definitiva che “ha confermato il contesto mafioso dell’omicidio, e questo è importante”, ma “è un peccato che resti un vuoto sugli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilè stato ucciso dalla mafia siciliana. Ma a 32 anni dall’omicidiounchi fu a sparare con i due fucili utilizzati. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna emessa dai giudici di Appello di Palermo, che avevano ritenuto colpevole e stabilito l’ergastolo per ilVincenzocomee assolto Vito Mazzara dall’accusa di essere il killer “per non aver commesso il fatto”. Il procuratore generale Gianluigi Pratola aveva chiesto di annullare la sentenza, invocando un appello bis. I giudici della prima sezione penale però hanno emesso la sentenza definitiva che “ha confermato il contesto mafioso, e questo è importante”, ma “è un peccato che resti un vuoto sugli ...

Ant5410 : RT @Corriere: Omicidio Mauro Rostagno, la Cassazione conferma: ergastolo per il boss Vincenzo Virga - antobon2 : RT @Corriere: Omicidio Mauro Rostagno, la Cassazione conferma: ergastolo per il boss Vincenzo Virga - vincechimolla : RT @Corriere: Omicidio Mauro Rostagno, la Cassazione conferma: ergastolo per il boss Vincenzo Virga - Corriere : Omicidio Mauro Rostagno, la Cassazione conferma: ergastolo per il boss Vincenzo Virga - zazoomblog : Mafia: sorella Rostagno amarezza per sentenza dietro omicidio Mauro non solo Cosa nostra (2) - #Mafia: #sorella… -