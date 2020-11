Matthew Perry sposerà Molly Hurwitz «la donna migliore del mondo» (Di venerdì 27 novembre 2020) «La miglior donna del pianeta». Matthew Perry, cinquantaduenne, ha usato queste esatte parole per spiegare a People cosa lo abbia spinto a fidanzarsi, ufficialmente, con Molly Hurwitz, di ventitré anni più giovane. «Ho deciso di fidanzarmi. Fortunatamente, mi sono reso conto di essere impegnato con la miglior donna del pianeta», ha spiegato al magazine l’indimenticabile Chandler di Friends, senza nulla dire sull’indiscrezione che, l’estate scorsa, ha dato la coppia per separata. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) «La miglior donna del pianeta». Matthew Perry, cinquantaduenne, ha usato queste esatte parole per spiegare a People cosa lo abbia spinto a fidanzarsi, ufficialmente, con Molly Hurwitz, di ventitré anni più giovane. «Ho deciso di fidanzarmi. Fortunatamente, mi sono reso conto di essere impegnato con la miglior donna del pianeta», ha spiegato al magazine l’indimenticabile Chandler di Friends, senza nulla dire sull’indiscrezione che, l’estate scorsa, ha dato la coppia per separata.

