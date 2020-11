(Di venerdì 27 novembre 2020) Dodicesima giornata di Ligue 1 e ad inaugurare questoci pensa ildi Vilas Boas che ospita il. L’ OM si sta lasciando alle spalle una champions da dimenticare e che ha portato 4 sconfitte in altrettante gare. Fortuna vuole che in campionato la storia sia diversa: 3 vittorie nelle ultime tre partite, le InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Marsiglia-Nantes (sabato 28 novembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici - nadirsalv33 : ? Con il 4-1 subito dal #Brest in trasferta, sono 7?? le sconfitte consecutive del #SaintÉtienne ? Ultima vittoria… - 11contro11 : Ligue 1, giornata 11: rimonta #Monaco sul PSG, poker #Lille #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lione #Lorient… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Nantes

Infobetting

(di Marco D’Avenia) – L’Olympique Marsiglia (squadra militante in Ligue1) scenderà in campo contro il Nantes FC sabato 28 novembre (12° giornata di serie A francese) con una maglia speciale. “Uber Eat ...Il Nizza riceverà il Digione, mentre il Monaco affronterà il Nimes. Stasera il Nizza incontra lo Slavia Praga. In Champions fuori Rennes e Marsiglia ...