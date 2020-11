Marina La Rosa: "Il mio ex mi picchiava, ha cercato d'investirmi. Avevo 16 anni. Ora so che non era amore" (Di venerdì 27 novembre 2020) “Messina. Ero molto giovane, Avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore”. Comincia così il racconto di Marina La Rosa su Instagram. Nel giorno della giornata internazionale contro la violenza delle donne, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di condividere l’esperienza vissuta in prima persona vittima di un ex violento. View this post on Instagram A post shared by Marina la Rosa (@Marina la Rosa) “Mi amava così tanto da ingelosirsi per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) “Messina. Ero molto giovane,circa sediciquando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo. Anche quando milo sentivo quell’”. Comincia così il racconto diLasu Instagram. Nel giorno della giornata internazionale contro la violenza delle donne, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di condividere l’esperienza vissuta in prima persona vittima di un ex violento. View this post on Instagram A post shared byla(@la) “Mi amava così tanto da ingelosirsi per ...

