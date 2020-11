Mariah Carey’s Magical Christmas: il trailer dello speciale in arrivo su Apple TV+ (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 4 dicembre arriverà su Apple TV+ l'evento Mariah Carey's Magical Christmas Special, ecco il trailer che regala le prime anticipazioni. Dal 4 dicembre sarà disponibile su Apple TV+ l'evento televisivo Mariah Carey's Magical Christmas Special e il trailer regala le prime sequenze dell'evento natalizio realizzato per la piattaforma di streaming. Il filmato introdotto da Tiffany Haddish svela infatti alcuni passaggi dei momenti danzati, delle performance canore e dei grandi ospiti coinvolti nel progetto. Lo speciale natalizio realizzato per la piattaforma di streaming con star Mariah Carey cercherà di portare un po' di gioia e spensieratezza nelle case degli abbonati ad ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 4 dicembre arriverà suTV+ l'eventoCarey'sSpecial, ecco ilche regala le prime anticipazioni. Dal 4 dicembre sarà disponibile suTV+ l'evento televisivoCarey'sSpecial e ilregala le prime sequenze dell'evento natalizio realizzato per la piattaforma di streaming. Il filmato introdotto da Tiffany Haddish svela infatti alcuni passaggi dei momenti danzati, delle performance canore e dei grandi ospiti coinvolti nel progetto. Lonatalizio realizzato per la piattaforma di streaming con starCarey cercherà di portare un po' di gioia e spensieratezza nelle case degli abbonati ad ...

AppleGeekProMax : Non vedo l'ora che arrivi il 4 Dicembre, intanto possiamo goderci il trailer. Mariah Carey's Magical Christmas Special. playblog_it : "Mariah Carey's Magical Christmas Special" lo speciale natalizio in arrivo su Apple TV +. SilverMusicR : Non è #Natale senza Mariah Carey, "Mariah Carey's Magical Christmas Special" fuori il 4 dicembre. idolsmusicnews : Il 4 dicembre andrà in onda, in esclusiva su Apple TV, lo speciale natalizio di #MariahCarey : "Mariah Carey's Magical Christmas Special". sonomusicgroup : Mariah Carey ospiterà Ariana Grande nel suo Christmas Special: Mariah Carey sarà affiancata da Ariana Grande, Tiffany Haddish.

