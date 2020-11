Maradona | Weah non dimentica Maradona | “Ha portato gioia liberandosi dal giogo della povertà”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 27 novembre 2020) Georgericorda in modo commosso Diego Armando.Benevento-Juventus, Pirlo: “Sarà un match ostico, Inzaghi è malato di calcio.? Il dio del calcio”La leggenda del calcio africano ed ex campione del Milan, attualmente presidenteLiberia, ha scritto un messaggio legato alla prematura dipartita del 'Pibe de Oro'., il ricordo di Burdisso: “Un giorno dare, l’anno scorso mi chiamò per conoscere De Rossi”"A nome del governo e del popoloLiberia e a mio nome, desidero porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, al popolo argentino e a tutti gli amanti del calcio per la morte del grande Diego. La sua straordinaria storia di ...