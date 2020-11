Maradona, video commovente: il saluto a un bambino che lo chiamava la sua ultima immagine (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel video che ha registrato la vicina del quartiere di San Andrés, si vede Diego Maradona camminare all'aperto con qualche difficoltà e accompagnato da alcune persone; a un certo punto il 10 ha salutato alzando la mano il piccolo figlio della vicina di casa Vicky Agulla la donna che ha registrato Maradona. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Nelche ha registrato la vicina del quartiere di San Andrés, si vede Diegocamminare all'aperto con qualche difficoltà e accompagnato da alcune persone; a un certo punto il 10 ha salutato alzando la mano il piccolo figlio della vicina di casa Vicky Agulla la donna che ha registrato. ITA Sport Press.

ValeYellow46 : Misano 2008, ecco cosa succedeva quando la gente vedeva Maradona Indimenticabile Diego - didierdrogba : Oh Mama Mama Mama Oh Mama Mama Mama Sai perchè mi batte il corazon Ho visto @maradona Ho visto @maradona We Mammà… - tcros : Devant le Stade San Paolo de Naples ce soir. Oh mama mama mama, Oh mama mama mama, Sai perchè mi batte il Corazo… - marcodifinizio : RT @IlBacchettone: Mi girano questo video meraviglioso di ieri sera, realizzato da Simone La Rocca, dell'omaggio degli Ultras fuori dallo S… - giovastro73 : RT @SciroccatoS: Maradona era anche questo... Tanto per ricordarlo -