Maradona unisce proprio tutti | l’abbraccio tra tifosi del Boca Juniors e del River Plate fa il giro del web

(Di venerdì 27 novembre 2020) L'amore per Diego Armandosupera ogni limite, persino nelle rivalità calcistiche. La scomparsa del Pibe de Oro è riuscita ad unire anche due tifoserie per storia rivali: quella dele quella del. Un filmato che circola sul web dimostra la forza del Diez argentino.Due uomini, rispettivamente con le maglie delle due squadre prima citate, si abbracciano e si consolano dopo aver appreso la triste notizie della morte di. Un momento che ha colpito nel profondo tutto il mondo sportivo con le immagini che hanno presto fatto ildel web. Fuori dalla camera ardente, un tifoso dele uno del, le due squadre acerrime nemiche della capitale ...

Se esiste un modo per spiegare cosa era Maradona, basta guardare in queste ore Napoli e Buenos Aires. Tutto è cominciato quel 5 luglio 1984, quando oltre 60mila “scugnizzi” p ...A dispetto dei moralisti a prescindere, l’omaggio a Maradona ha unito in un grande abbraccio il mondo intero. Con buona pace di chi ha ritenuto di dover cantare fuori dal coro. Maradona lui sì che pot ...