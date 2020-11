Maradona | Totti | “Diego era il calcio | in campo era inimitabile Ricordo che quando smisi di giocare…”

(Di venerdì 27 novembre 2020) Francescoricorda Diego Armando.L'ex capitano della Roma ha rilasciato una lunga intervista a 'Verissimo' nel corso della quale si è soffermato sul trapasso del Pibe de Oro che lo scorso 25 novembre si è arreso a un arresto cardio-respiratorio."Diego era il. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Inera, neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà sulla terra perché era diverso da tutti gli altri. Avevo un bellissimo rapporto con lui, era una persona straordinaria.ho smesso di giocare è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo".

