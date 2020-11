Maradona raccontato da Burdisso | Non lo ringrazierò mai abbastanza Era il mio eroe

vincenzolarosa_ : RT @FocusStoria: Diego Armando #Maradona raccontato da @CucchiRiccardo, voce leggendaria dello sport italiano nel podcast 'La Voce di Focus… - PinoSa54 : RT @Aba_Tweet: Ti abbiamo pianto, acclamato, raccontato. Ci hai regalato il ricordo delle nostre vite di 35 anni fa, la tua ennesima, ultim… - DamianoCori : Se Diego Armando Maradona ha fatto il gol più bello del secolo beh Victor Hugo Morales lo ha raccontato, lo ha poet… - DiegoA20_17_38 : RT @FocusStoria: Diego Armando #Maradona raccontato da @CucchiRiccardo, voce leggendaria dello sport italiano nel podcast 'La Voce di Focus… - 1926_cri : RT @Aba_Tweet: Ti abbiamo pianto, acclamato, raccontato. Ci hai regalato il ricordo delle nostre vite di 35 anni fa, la tua ennesima, ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona raccontato

La morte di Diego Armando Maradona ha colpito tutto il mondo, ma più in particolare i napoletani, che con lui sono riusciti a vincere in Italia ed Europa, e agl ...Nel documentario del grande regista l’immagine di un mito smarrito: «Nessuno sa come sto, nessuno sta dentro di me» ...