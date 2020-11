Maradona, nella Napoli che celebra il suo campione tra aneddoti e cimeli: “Per il suo scarpino sinistro mi hanno offerto 20mila euro” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal bar in pieno centro antico che espone come fosse una reliquia una ciocca originale dei capelli di Maradona, fino al museo di reperti rari (c’è addirittura il divano di casa dell’argentino) allestito nella propria cantina dal figlio della storica cuoca e governante del Pibe de Oro. Da un lato all’altro della città non c’è un angolo o una strada in cui non ci sia un omaggio all’idolo di tutti i napoletani. Il Fatto.it ha visitato il bar nei decumani, in pieno centro antico della città in cui il titolare, nel ’90, espose una ciocca di capelli “rubata” dal sediolino dell’aereo su cui aveva viaggiato Maradona di ritorno da Milano. “Sull’aereo c’erano i giocatori del Napoli che tornavano dalla trasferta – ci racconta Bruno Alcidi, titolare del bar – volevo avvicinarmi a Diego per un autografo ma era di cattivo umore e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal bar in pieno centro antico che espone come fosse una reliquia una ciocca originale dei capelli di, fino al museo di reperti rari (c’è addirittura il divano di casa dell’argentino) allestitopropria cantina dal figlio della storica cuoca e governante del Pibe de Oro. Da un lato all’altro della città non c’è un angolo o una strada in cui non ci sia un omaggio all’idolo di tutti i napoletani. Il Fatto.it ha visitato il bar nei decumani, in pieno centro antico della città in cui il titolare, nel ’90, espose una ciocca di capelli “rubata” dal sediolino dell’aereo su cui aveva viaggiatodi ritorno da Milano. “Sull’aereo c’erano i giocatori delche tornavano dalla trasferta – ci racconta Bruno Alcidi, titolare del bar – volevo avvicinarmi a Diego per un autografo ma era di cattivo umore e ...

acffiorentina : Per sempre nella storia del calcio. Riposa in pace, Diego Armando Maradona. - RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - berlusconi : Grande campione nella vita e straordinario avversario in campo. Con Maradona ci lascia un simbolo e una bandiera de… - ilfattovideo : Maradona, nella Napoli che celebra il suo campione tra aneddoti e cimeli: “Per il suo scarpino sinistro mi hanno of… - MariaVarola : @MariaRo99325323 Ma non credo che si tratti di questo, è che un assembramento così in questa situazione è da defici… -