Maradona morto | a Napoli tifosi assembrati davanti allo stadio San Paolo per salutare il loro idolo – Video

(Di venerdì 27 novembre 2020) In migliaia si sono ritrovati tra giovedì pomeriggio e giovedì sera fuori dSandi, nella serata dello scontro di Europa League-Rijeka, peril, Diego Armando. Ihanno cantato cori e acceso fumogeni. La celebrazione ha fatto completamente saltare le misure per evitare la diffusione del contagio da coronavirus, creando non pochi assembramenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - RepubblicaTv : Morto Maradona, l'omaggio dello speaker del San Paolo di Napoli: 'Questa è la tua casa': Lo speaker dello stadio Sa… - MaxRibaudo : RT @umanesimo: Falcao è un grande uomo, sentite la commozione -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona morto

La Gazzetta dello Sport

Dal bar in pieno centro antico che espone come fosse una reliquia una ciocca originale dei capelli di Maradona, fino al museo di reperti rari (c’è addirittura il divano di casa dell’argentino) allesti ...Un ricordo di Diego Armando Maradona, che nel 2007 ospitò a Il Treno dei desideri ... Ma non mi sarei aspettata di vedere per lui scene di idolatria simili a quelle che seguirono la morte di Evita ...