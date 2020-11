Maradona: Messi e il Barcellona lo ricordano prima dell’allenamento (Di venerdì 27 novembre 2020) Proseguono gli omaggi di tutto il mondo del calcio a Diego Armando Maradona, fuoriclasse scomparso pochi giorni fa. Il Barcellona ha voluto dedicare un speciale saluto a Maradona, ex giocatore blaugrana. Minuto di raccoglimento prima dell’allenamento mattutino. o Armando Maradona, suo ex condottiero, con un minuto di raccoglimento prima dell’allenamento mattutino. Il club blaugrana ha pubblicato su Twitter e Instagram un video e diverse immagini che mostrano i calciatori schierati al centro del campo a capo chino per commemorare el diez per antonomasia. Leo Messi, attuale numero 10 del Barca considerato erede del Pibe de Oro, è parso particolarmente turbato.caption id="attachment 1057085" align="alignnone" width="719" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Proseguono gli omaggi di tutto il mondo del calcio a Diego Armando, fuoriclasse scomparso pochi giorni fa. Ilha voluto dedicare un speciale saluto a, ex giocatore blaugrana. Minuto di raccoglimentomattutino. o Armando, suo ex condottiero, con un minuto di raccoglimentomattutino. Il club blaugrana ha pubblicato su Twitter e Instagram un video e diverse immagini che mostrano i calciatori schierati al centro del campo a capo chino per commemorare el diez per antonomasia. Leo, attuale numero 10 del Barca considerato erede del Pibe de Oro, è parso particolarmente turbato.caption id="attachment 1057085" align="alignnone" width="719" ...

goal : Diego Maradona and Lionel Messi. - pietroraffa : Cazzullo scrive che Messi è un calciatore, mentre Maradona un mito. E il motivo (tra i mille) che sceglie è che M… - FBiasin : 'Chi vince resta in campo'. E #Maradona e #Messi non uscirono mai più. - MfsDeez : Klopp discusses Maradona comparison with Cristiano Ronaldo and Lionel Messi - Leo_Antonino82 : RT @FBiasin: 'Chi vince resta in campo'. E #Maradona e #Messi non uscirono mai più. -