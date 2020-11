Maradona, Matano sbotta in tv: "Basta, questo non lo vediamo" - (Di venerdì 27 novembre 2020) Novella Toloni A "La Vita in diretta" il conduttore ha chiuso all'improvviso il collegamento infuriandosi con l'inviata per gli assembramenti creatisi alle sue spalle Prosegue l'omaggio televisivo a Diego Armando Maradona. Le televisioni italiane stanno dedicando ampio spazio alla morte del campione e anche La Vita in Diretta ha incentrato l'ultima puntata sul ricordo del Pibe de Oro. Il collegamento andato in onda su Rai Uno dal San Paolo di Napoli, però, ha creato non poche difficoltà ad Alberto Matano, che ha deciso di chiudere frettolosamente il servizio, salvo poi infuriarsi per l'accaduto. L'inviata Antonella Delprino si trovava a Napoli fuori allo stadio San Paolo per documentare l'ondata di affetto dei cittadini napoletani nei confronti di Maradona. La giornalista ha avuto modo di intervistare alcune persone, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Novella Toloni A "La Vita in diretta" il conduttore ha chiuso all'improvviso il collegamento infuriandosi con l'inviata per gli assembramenti creatisi alle sue spalle Prosegue l'omaggio televisivo a Diego Armando. Le televisioni italiane stanno dedicando ampio spazio alla morte del campione e anche La Vita in Diretta ha incentrato l'ultima puntata sul ricordo del Pibe de Oro. Il collegamento andato in onda su Rai Uno dal San Paolo di Napoli, però, ha creato non poche difficoltà ad Alberto, che ha deciso di chiudere frettolosamente il servizio, salvo poi infuriarsi per l'accaduto. L'inviata Antonella Delprino si trovava a Napoli fuori allo stadio San Paolo per documentare l'ondata di affetto dei cittadini napoletani nei confronti di. La giornalista ha avuto modo di intervistare alcune persone, ...

Anto123stella : Complimenti a Matano che ieri a La vita in diretta si è assunto la responsabilità di staccare il collegamento da N… - GuglielminoS : Bravo #Matano che chiude il collegamento dal San Paolo e s - AlicePenzavalli : Le strade di Napoli prese d'assalto nel silenzio assenso generale, #AlbertoMatano l'unico a rifiutarsi di mostrare… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Il mondo si ferma per la morte di #Maradona e per El Pibe de Oro ci si dimentica delle regole. L’unico a mettere un freno… - APmagazineit : Il mondo si ferma per la morte di #Maradona e per El Pibe de Oro ci si dimentica delle regole. L’unico a mettere un… -