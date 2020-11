Maradona, l’ex telefona in diretta a Pomeriggio 5: “Dovete vergognarvi” (Di venerdì 27 novembre 2020) È distrutta Cristiana Sinagra, ex fidanzata di Diego Armando Maradona, con cui ha avuto una relazione nel 1986 - quando il campione argentino giocava con il Napoli - dalla quale è nato il figlio Diego Jr, che l'ex calciatore ha riconosciuto solo nel 2016 dopo quasi trent'anni. In collegamento telefonico con Barbara d'Urso, che ha seguito tutta la vicenda familiare aiutando padre e figlio a ritrovarsi, Cristiana ricorda addolorata Maradona. Non riesce a trattenere le lacrime al telefono Cristiana Sinagra: "In questo momento nel mio cuore ho solo ricordi belli. Ho deciso di parlare solo con te, che ci sei sempre stata per noi. Oggi ho scoperto, rispondendo a un numero privato, che mi è stata registrata la telefonata a mia insaputa e poi mandata in onda su un'altra rete nazionale. Lo trovo vergognoso, ma non finisce qua". Poi torna a ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 27 novembre 2020) È distrutta Cristiana Sinagra, ex fidanzata di Diego Armando, con cui ha avuto una relazione nel 1986 - quando il campione argentino giocava con il Napoli - dalla quale è nato il figlio Diego Jr, che l'ex calciatore ha riconosciuto solo nel 2016 dopo quasi trent'anni. In collegamento telefonico con Barbara d'Urso, che ha seguito tutta la vicenda familiare aiutando padre e figlio a ritrovarsi, Cristiana ricorda addolorata. Non riesce a trattenere le lacrime al telefono Cristiana Sinagra: "In questo momento nel mio cuore ho solo ricordi belli. Ho deciso di parlare solo con te, che ci sei sempre stata per noi. Oggi ho scoperto, rispondendo a un numero privato, che mi è stata registrata lata a mia insaputa e poi mandata in onda su un'altra rete nazionale. Lo trovo vergognoso, ma non finisce qua". Poi torna a ...

