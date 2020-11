Maradona, l'amico manager: 'Era solo, sì è lasciato morire' (Di venerdì 27 novembre 2020) "Diego si è lasciato morire". A dirlo, in collegamento con radio Kiss Kiss Napoli, è stato Stefano Ceci, amico manager di Maradona. un uomo solo " "Oggi si punta il dito su ciò che si sarebbe potuto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) "Diego si è". A dirlo, in collegamento con radio Kiss Kiss Napoli, è stato Stefano Ceci,di. un uomo" "Oggi si punta il dito su ciò che si sarebbe potuto ...

il regista che dedicò a Maradona il celebre film del 2008, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Racconta di come ha saputo della morte di Diego. “Stavo scrivendo un libro su Peter ...

Julio Velasco racconta Maradona

di Julio Velasco L’ Italia e il mondo rispettano e ammirano Maradona, i napoletani e noi argentini gli vogliamo bene. Tutto il mondo lo onora, noi lo piangiamo. Nel calcio non abbiamo mai avuto dubbi, ...

