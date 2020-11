Maradona, l’addio di Buenos Aires e di Napoli (Di venerdì 27 novembre 2020) C’era l’Argentina intera in fila davanti alla Casa Rosada e Napoli tutta attorno al San Paolo. In due luoghi simbolo si è dato l’addio a Diego Armando Maradona. Sarebbero serviti giorni perché tutti potessero salutare davvero il Pibe de Oro, ma la famiglia ha scelto di concludere in una giornata sola veglia, camera ardente e funerale. In migliaia sono entrati alla camera ardente nella stanza riservata ai presidenti argentini. Molti di più sono rimasti fuori, dietro ai cancelli chiusi e sotto il controllo della polizia, qualcuno cerca anche di entrare con la forza, una folla che solo l’addio a Evita Peron aveva radunato. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) C’era l’Argentina intera in fila davanti alla Casa Rosada e Napoli tutta attorno al San Paolo. In due luoghi simbolo si è dato l’addio a Diego Armando Maradona. Sarebbero serviti giorni perché tutti potessero salutare davvero il Pibe de Oro, ma la famiglia ha scelto di concludere in una giornata sola veglia, camera ardente e funerale. In migliaia sono entrati alla camera ardente nella stanza riservata ai presidenti argentini. Molti di più sono rimasti fuori, dietro ai cancelli chiusi e sotto il controllo della polizia, qualcuno cerca anche di entrare con la forza, una folla che solo l’addio a Evita Peron aveva radunato.

