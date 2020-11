Maradona, la Lega attacca: “Le regole della zona rossa valgono solo in Lombardia? (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Vorrei capire se le regole delle zone rosse valgono solo per la Lombardia? Nella Campania di Di Maio e Fico è tutto concesso, anche gli assembramenti notturni davanti allo stadio per commemorare Maradona? Ministro Speranza nulla da dire? E i soloni del CTS? Tutti zitti oggi? Poi però almeno evitate le sparate del ministro Boccia sull’anticipare di due ore le messe di Natale: oppure vale l’eccezione per comperare Maradona ma non per la festa più sacra per tutti noi?” A parlare è Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. Gli fa eco Roberto Calderoli, senatore leghista, che ha scritto un commento al riguardo sul suo profilo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Vorrei capire se ledelle zone rosseper la? Nella Campania di Di Maio e Fico è tutto concesso, anche gli assembramenti notturni davanti allo stadio per commemorare? Ministro Speranza nulla da dire? E ini del CTS? Tutti zitti oggi? Poi però almeno evitate le sparate del ministro Boccia sull’anticipare di due ore le messe di Natale: oppure vale l’eccezione per comperarema non per la festa più sacra per tutti noi?” A parlare è Paolo Grimoldi, deputatoe segretarioLombarda Salvini Premier. Gli fa eco Roberto Calderoli, senatore leghista, che ha scritto un commento al riguardo sul suo profilo ...

