Maradona, la fidanzata Rocio Oliva e l’avvocato Morla non sono stati ammessi alla Casa Rosada (Di venerdì 27 novembre 2020) Non a tutti è stato permesso di manifestare il proprio amore e dare un ultimo saluto a Diego Armando Maradona. L’accesso alla Casa Rosada, dove si è svolta la veglia per Diego, è stato infatti interdetto a Rocio Oliva, l’ultima fidanzata ufficiale di Maradona e a Matias Morla l’avvocato di Maradona che nella giornata di ieri aveva accusato negligenza nei confronti di Diego. Secondo l’avvocato infatti il campione sarebbe stato lasciato solo nelle ultime 12 ore senza ricevere alcuna attenzione e per di più le ambulanze ci avrebbero impiegato più di mezz’ora per arrivare. Su questo è già stata aperta un’indagine da parte della Procura argentina e adesso, forse, scatterà una dura ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Non a tutti è stato permesso di manifestare il proprio amore e dare un ultimo saluto a Diego Armando. L’accesso, dove si è svolta la veglia per Diego, è stato infatti interdetto a, l’ultimaufficiale die a Matiasdiche nella giornata di ieri aveva accusato negligenza nei confronti di Diego. Secondoinfatti il campione sarebbe stato lasciato solo nelle ultime 12 ore senza ricevere alcuna attenzione e per di più le ambulanze ci avrebbero impiegato più di mezz’ora per arrivare. Su questo è già stata aperta un’indagine da parte della Procura argentina e adesso, forse, scatterà una dura ...

napolista : #Maradona, la fidanzata Rocio Oliva e l’avvocato Morla non sono stati ammessi alla Casa Rosada Non tutti hanno avu… - StefanoMarw : @Sequenzo Ua Seq ma non è che Maradona ti ha fregato qualche fidanzata da giovane? - infoitsport : Negato l’ingresso alla veglia all’ultima fidanzata di Maradona: “Mi hanno mandato a…” - star832002 : RT @manginobrioches: Non so, io non mi ci sarei fidanzata, e sarei stata preoccupata assai a fargli da commercialista, ma certi gol li rive… - ieatcryandsleep : RT @sel_rare_: Un mio amico, fan sfegatato del calcio, ha postato nelle storie il video di Maradona che picchia la fidanzata e ha scritto “… -