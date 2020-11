Maradona, la confessione dell’agente di Insigne: “Non voleva accettare la morte di Diego” (Di venerdì 27 novembre 2020) "Maradona? Come tutti i napoletani è rimasto profondamente scosso. Insigne da scugnizzo e da calciatore che inseguiva il sogno di giocare con la maglia numero 10, ha subito parecchio la scomparsa di Diego. Era incredulo alla notizia, non la voleva accettare".A svelarlo è Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, intervenuto sulle frequenze di "Radio Punto Nuovo" a pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, spentosi presso la sua casa argentina per un arresto cardiorespiratorio."Ha un sentimento incredibile nei confronti di Diego - ha proseguito - e ha dimostrato tutta la sua napoletanità. Con il suo omaggio voleva fare qualcosa per l'uomo che più lo ha segnato.".L'agente si è poi soffermato sul momento vissuto dalla formazione di Gattuso: "Abbiamo il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) "? Come tutti i napoletani è rimasto profondamente scosso.da scugnizzo e da calciatore che inseguiva il sogno di giocare con la maglia numero 10, ha subito parecchio la scomparsa di Diego. Era incredulo alla notizia, non la".A svelarlo è Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, intervenuto sulle frequenze di "Radio Punto Nuovo" a pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando, spentosi presso la sua casa argentina per un arresto cardiorespiratorio."Ha un sentimento incredibile nei confronti di Diego - ha proseguito - e ha dimostrato tutta la sua napoletanità. Con il suo omaggiofare qualcosa per l'uomo che più lo ha segnato.".L'agente si è poi soffermato sul momento vissuto dalla formazione di Gattuso: "Abbiamo il ...

