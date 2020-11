Maradona, il ricordo di Burdisso: “Un giorno da dimenticare, l’anno scorso mi chiamò per conoscere De Rossi” (Di venerdì 27 novembre 2020) Nicolas Burdisso e il ricordo di Diego Armando Maradona.L'attuale direttore sportivo del Boca Juniors ha sofferto in modo particolare la scomparsa del 'Pibe de Oro' che è deceduto lo scorso 25 novembre all'età di 60 anni. Il dirigente argentino, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha così parlato."Tutti temevamo che potesse arrivare questo giorno che nessuno avrebbe voluto vivere soprattutto in un anno che per l’Argentina, e non solo per il Covid, è stato difficile. Ieri ho visto Crespo che piangeva, lo capisco perché Diego è stato un pezzo di noi, faceva parte della vita di tutti noi argentini, la mia vita girava intorno a quello che faceva, ho avuto la fortuna di conoscerlo, di essere allenato da lui, appena ho appreso la notizia della morte mi sono venuti in mente i mille momenti che ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Nicolase ildi Diego Armando.L'attuale direttore sportivo del Boca Juniors ha sofferto in modo particolare la scomparsa del 'Pibe de Oro' che è deceduto lo25 novembre all'età di 60 anni. Il dirigente argentino, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha così parlato."Tutti temevamo che potesse arrivare questoche nessuno avrebbe voluto vivere soprattutto in un anno che per l’Argentina, e non solo per il Covid, è stato difficile. Ieri ho visto Crespo che piangeva, lo capisco perché Diego è stato un pezzo di noi, faceva parte della vita di tutti noi argentini, la mia vita girava intorno a quello che faceva, ho avuto la fortuna di conoscerlo, di essere allenato da lui, appena ho appreso la notizia della morte mi sono venuti in mente i mille momenti che ...

SkySport : Maradona e le nuvole argentine Il ricordo di Federico Buffa - RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - RaiSport : #Minà: 'Ora silenzio, il suo prezzo l'ha pagato da tempo' Il ricordo struggente del grande giornalista ??… - DavideCrusader : Mio ricordo di #Maradona, da allenatore: 3 Luglio 2010 Cape Town Germania Argentina QF Mondiale, tedeschi dominano… - Mediagol : Maradona, il ricordo di Burdisso: 'Un giorno da dimenticare, l'anno scorso mi chiamò per conoscere De Rossi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ricordo Maradona, il ricordo di Zola, erede nel Napoli: «Il più grande di tutti. Ci mancherai» Il Messaggero MARADONA - George Weah: "Abbiamo perso una leggenda e un'icona"

"Abbiamo perso una leggenda e un'icona": inizia così il messaggio di cordoglio del presidente della Liberia ed ex campione di calcio, George Weah, che ricorda Diego Armando Maradona via Twitter. "A ...

La religione di Diego sfida anche il Covid. Un milione in fila e scontri con la polizia

che in lacrime si è sciolto al ricordo dell'amico Diego, perché pure lui, una volta, è stato salvato per miracolo dalla morte per overdose: «La droga uccide e trasforma in zombie, Maradona non doveva ...

"Abbiamo perso una leggenda e un'icona": inizia così il messaggio di cordoglio del presidente della Liberia ed ex campione di calcio, George Weah, che ricorda Diego Armando Maradona via Twitter. "A ...che in lacrime si è sciolto al ricordo dell'amico Diego, perché pure lui, una volta, è stato salvato per miracolo dalla morte per overdose: «La droga uccide e trasforma in zombie, Maradona non doveva ...