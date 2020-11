Maradona, funerali in Argentina: un milione di tifosi in strada, poi la sepoltura vicino mamma e papà (Di venerdì 27 novembre 2020) Non bisogna contare gli uomini, le donne, i vecchi e i bambini che si sono messi in fila come in un racconto di Gabriel García Márquez per salutare Diego Armando Maradona, non ha senso,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 27 novembre 2020) Non bisogna contare gli uomini, le donne, i vecchi e i bambini che si sono messi in fila come in un racconto di Gabriel García Márquez per salutare Diego Armando, non ha senso,...

DiMarzio : #BuenosAires saluta #Maradona, le immagini dalla #CasaRosada - Valeryblond2 : RT @DrMCecconi: Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona (RIP). Mentre ci sono divieti d'assembramento per funerali e restrizioni de… - RSInews : L'ultimo addio a Maradona I funerali dell'ex calciatore si sono tenuti in forma privata davanti a una cinquantina d… - fabrizio090468 : Visti gli assembramenti e la totale mancanza del rispetto delle regole, ieri il funerale di #Maradona, tra 10 gg in… - GDS_it : Morte di #Maradona, il video del lungo addio: emozioni e scontri a Buenos Aires -