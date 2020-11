Maradona, frase choc di Cabrini: 'Sarebbe ancora vivo se fosse stato della Juve' (Di venerdì 27 novembre 2020) entra a gamba tesa. ' Sarebbe ancora vivo se all'epoca fosse stato della e non del ', ha detto il campione del Mondo di Spagna 1982 e per tredici stagioni punto di forza bianconero, in un'intervista ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) entra a gamba tesa. 'se all'epocae non del ', ha detto il campione del Mondo di Spagna 1982 e per tredici stagioni punto di forza bianconero, in un'intervista ...

annatrieste : Ogni volta che in queste ore qualcuno mi scrive che esagero o mi dice qualcosa di brutto su Maradona mi viene in me… - DilectisG : RT @Sport_Mediaset: +++ FRASE SHOCK SU #MARADONA: #CABRINI CHIEDE SCUSA +++ #SportMediaset - Sport_Mediaset : +++ FRASE SHOCK SU #MARADONA: #CABRINI CHIEDE SCUSA +++ #SportMediaset - WorbasCello : @espressionedime Io al di là.. del libero pensiero, che ogni opinione è rispettabile.., penso e cito una frase che… - lallascat : @philo_mena_ @roberto_morotti Onestamente non penso che abbia mancato di rispetto a Maradona, lo ha dipinto - come… -