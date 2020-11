Maradona, FIFA 21 e FUT: la speculazione non risparmia la leggenda appena scomparsa (Di venerdì 27 novembre 2020) Come ormai saprete Diego Armando Maradona ci ha lasciato all'età di 60 in seguito a delle complicazioni di salute e, mentre il mondo del calcio e dello sport è in lutto, nella modalità FUT di FIFA 21 sta accadendo qualcosa di molto triste. In molti si aspettavano speculazioni sulle carte FUT di Maradona in seguito alla sua scomparsa e, fino a questo momento, non erano ancora emerse notizie. Tuttavia, ora apprendiamo che le carte sono state messe sul mercato a prezzi maggiorati da chi le possiede. Si tratta di una pratica che abbiamo già visto in passato con la morte di altri calciatori. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 27 novembre 2020) Come ormai saprete Diego Armandoci ha lasciato all'età di 60 in seguito a delle complicazioni di salute e, mentre il mondo del calcio e dello sport è in lutto, nella modalità FUT di21 sta accadendo qualcosa di molto triste. In molti si aspettavano speculazioni sulle carte FUT diin seguito alla suae, fino a questo momento, non erano ancora emerse notizie. Tuttavia, ora apprendiamo che le carte sono state messe sul mercato a prezzi maggiorati da chi le possiede. Si tratta di una pratica che abbiamo già visto in passato con la morte di altri calciatori. Leggi altro...

