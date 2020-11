Maradona e l’amore ballerino con Heather Parisi. Fu scoop negli anni ’80 (Di venerdì 27 novembre 2020) Come tutti gli uomini che sono genio e sregolatezza, Maradona, ha avuto tante donne. Qualcuno dice 10 mila Nella vita della Manos de Dios sono tante le donne note e tantissime quelle di cui si favoleggia. L’autista che aveva a Napoli ha raccontato che, in sei anni, ne accompagnò nella sua villa diecimila. La prima fidanzata della sua vita fu Claudia Villafane che sposò nel 1989 e da cui ebbe due figlie. Claudia era la donna che aveva portato pazienza per 10 anni, ingoiando pubblici tradimenti. E poi negli anni ’80 arriva la storia con Heather Parisi. È il 22 dicembre 1984, i due si vedono in collegamento negli studi tv di Fantastico 5 . Lei è la showgirl di cui tutti sono pazzi per via di Cicale Cicale e di Disco Bambina . Diego le ... Leggi su kronic (Di venerdì 27 novembre 2020) Come tutti gli uomini che sono genio e sregolatezza,, ha avuto tante donne. Qualcuno dice 10 mila Nella vita della Manos de Dios sono tante le donne note e tantissime quelle di cui si favoleggia. L’autista che aveva a Napoli ha raccontato che, in sei, ne accompagnò nella sua villa diecimila. La prima fidanzata della sua vita fu Claudia Villafane che sposò nel 1989 e da cui ebbe due figlie. Claudia era la donna che aveva portato pazienza per 10, ingoiando pubblici tradimenti. E poi’80 arriva la storia con. È il 22 dicembre 1984, i due si vedono in collegamentostudi tv di Fantastico 5 . Lei è la showgirl di cui tutti sono pazzi per via di Cicale Cicale e di Disco Bambina . Diego le ...

