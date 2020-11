Manovra | Treu | “Gruppi di lavoro su competitività e fisco”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – “Solo una ripresa che sviluppi tutto il potenziale di crescita del nostro Paese può permettere di rispondere ai bisogni delle persone e delle imprese e insieme di sostenere il debito pubblico, notevolmente cresciuto in questo periodo. Per questo, visto che il Comitato per la Produttività, inizialmente previsto nella prima bozza della legge di Bilancio, è stato accantonato, il Cnel svolgerà comunque attività di ricerca e analisi, in base alla raccomandazione della Commissione Europea del settembre 2016”. È quanto ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano, a margine dell’ultima assemblea nel corso della quale sono stati approvate all’unanimità le variazioni al bilancio Cnel ed è avvenuta la sostituzione dei consiglieri dimissionari Elio Catania, Marco Gay e Marcella Panucci con Pierangelo Albini, Carmela Calaiacovo e Maurizio de Pascale, in ...