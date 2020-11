Mannoia dopo l’uscita di Laura Pausini: “Basta polemiche su Maradona. Non ha scelto lui di morire proprio quel giorno” (Di venerdì 27 novembre 2020) Ha voluto dire la sua anche Fiorella Mannoia sulla polemica dell’ultima ora, suscitata dal fatto che nella giornata internazionale delle donne, il 25 novembre, la morte di Diego Armando Maradona abbia catturato l’attenzione mediatica. “Se fosse morto Michael Jackson“, scrive la cantante romana su Twitter, “sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio”. E conclude: “Anche basta con questa polemica becera”. Tra i fan che commentano sotto il suo profilo, c’è chi le chiede se il suo tweet arrivi in risposta alle affermazioni di qualche ora prima di Laura Pausini, collega con cui la Mannoia condivide la battaglia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Ha voluto dire la sua anche Fiorellasulla polemica dell’ultima ora, suscitata dal fatto che nella giornata internazionale delle donne, il 25 novembre, la morte di Diego Armandoabbia catturato l’attenzione mediatica. “Se fosse morto Michael Jackson“, scrive la cantante romana su Twitter, “sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non halui dinella giornata mondiale contro il femminicidio”. E conclude: “Anche basta con questa polemica becera”. Tra i fan che commentano sotto il suo profilo, c’è chi le chiede se il suo tweet arrivi in risposta alle affermazioni di qualche ora prima di, collega con cui lacondivide la battaglia di ...

