Mandzukic, l’agente: “Pronto al 200%. Addio alla Juventus? Non vuole parlarne…” (Di venerdì 27 novembre 2020) Svincolato di lusso e grande affare per il calciomercato. Mario Mandzukic cerca squadra ma non ha fretta. Sa di essere pronto e vuole prendere la decisione migliore per rimettersi in gioco. Lo ha confermato anche Ivan Cjetkovic, agente dell'attaccante ex Juventus, ai microofni di Tuttosport."Mandzukic pronto al 200%"caption id="attachment 525567" align="alignnone" width="839" Mandzukic (getty images)/caption"Dell'Addio alla Juventus non parlerò", ha spiegato il procuratore dell'attaccante. "Mario non vuole se ne parli e probabilmente ha ragione. Adesso si allena e lo fa seriamente, come sempre del resto. Lui è perfettamente in forma. Sta aspettando l'opzione giusta, la squadra che lo vuole veramente e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Svincolato di lusso e grande affare per il calciomercato. Mariocerca squadra ma non ha fretta. Sa di essere pronto eprendere la decisione migliore per rimettersi in gioco. Lo ha confermato anche Ivan Cjetkovic, agente dell'attaccante ex, ai microofni di Tuttosport."pronto al"caption id="attachment 525567" align="alignnone" width="839"(getty images)/caption"Dell'non parlerò", ha spiegato il procuratore dell'attaccante. "Mario nonse ne parli e probabilmente ha ragione. Adesso si allena e lo fa seriamente, come sempre del resto. Lui è perfettamente in forma. Sta aspettando l'opzione giusta, la squadra che loveramente e ...

ItaSportPress : Mandzukic, l'agente: 'Pronto al 200%. Addio alla Juventus? Non vuole parlarne...' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANDZUKIC - L'agente: 'Mario attende l'opzione giusta, ha rifiutato qualche offerta anche in Italia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANDZUKIC - L'agente: 'Mario attende l'opzione giusta, ha rifiutato qualche offerta anche in Italia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANDZUKIC - L'agente: 'Mario attende l'opzione giusta, ha rifiutato qualche offerta anche in Italia' - napolimagazine : MANDZUKIC - L'agente: 'Mario attende l'opzione giusta, ha rifiutato qualche offerta anche in Italia' -