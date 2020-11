Maltempo, domani allerta arancione in Sicilia e gialla in Calabria: previste forti piogge (Di venerdì 27 novembre 2020) Una vasta struttura depressionaria, posizionata fra la Penisola Iberica e il Marocco, tende a spostarsi gradualmente sul Mediterraneo occidentale. La conseguente attivazione di un flusso di correnti meridionali... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 27 novembre 2020) Una vasta struttura depressionaria, posizionata fra la Penisola Iberica e il Marocco, tende a spostarsi gradualmente sul Mediterraneo occidentale. La conseguente attivazione di un flusso di correnti meridionali...

