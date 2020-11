Malattie rare nel Lazio, lunedì incontro associazioni-istituzioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – L’importanza di posizionare il “paziente al centro della sanita’” – condivisa da clinici, politici, decisori e organizzazioni – assume connotati ancor piu’ importanti e stringenti quando si parla di Malattie rare. Nessuno come i pazienti e come le loro associazioni sono in possesso di dati, esperienze, istanze e richieste che possono nel concreto indirizzare le scelte sanitarie ed assistenziali verso risposte appropriate ai bisogni. Eppure spesso la voce delle associazioni rimane inascoltata: a volte per incapacita’ di creare un canale di comunicazione continuo, a volte per la indisponibilita’ burocratico-istituzionale, a volte per semplice disattenzione e non-abitudine ad un dialogo con le rappresentanze sociali. La rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief-Ihpb ha messo a punto con Uniamo (la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – L’importanza di posizionare il “paziente al centro della sanita’” – condivisa da clinici, politici, decisori e organizzazioni – assume connotati ancor piu’ importanti e stringenti quando si parla di. Nessuno come i pazienti e come le lorosono in possesso di dati, esperienze, istanze e richieste che possono nel concreto indirizzare le scelte sanitarie ed assistenziali verso risposte appropriate ai bisogni. Eppure spesso la voce dellerimane inascoltata: a volte per incapacita’ di creare un canale di comunicazione continuo, a volte per la indisponibilita’ burocratico-istituzionale, a volte per semplice disattenzione e non-abitudine ad un dialogo con le rappresentanze sociali. La rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief-Ihpb ha messo a punto con Uniamo (la ...

Le persone in Italia con almeno un'esenzione per patologia rara sono circa 433mila (lo 0,7% della popolazione nazionale).

