Malattie rare | ancora lentezze su farmaci orfani | Temiamo effetto pandemia

Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "ancora lentezze da risolvere" sui farmaci orfani, sebbene nel complesso il quadro sia "in miglioramento rispetto al passato". E l'ombra della pandemia che si allunga all'orizzonte. E' il ritratto che emerge dalla quarta edizione del report annuale Ossfor (Osservatorio farmaci orfani), realizzato dai ricercatori di Crea Sanità (Centro per la ricerca economica applicata in sanità) e di Osservatorio Malattie rare Omar, presentato oggi durante un evento online. Nel rapporto si risponde a domande importanti per le persone affette da Malattie rare. Per esempio: quanto tempo passa prima che un farmaco designato come orfano arrivi 'fra le mani' speranzose del paziente?

Nel rapporto si risponde a domande importanti per le persone affette da malattie rare. Per esempio: quanto tempo passa prima che un farmaco designato come orfano arrivi 'fra le mani' speranzose ...

Malattie rare, Zampa: "Sono importante sfida di salute pubblica"

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie rare, il cui trattamento "è difficile perché spesso non ci sono terapie o esistono solo poche opzioni terapeutiche, rappresenta un enorme bisogno ...

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie rare, il cui trattamento "è difficile perché spesso non ci sono terapie o esistono solo poche opzioni terapeutiche, rappresenta un enorme bisogno ...