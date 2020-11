Malattie rare | 1 | 6 mld spesa 2019 per farmaci orfani

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Un esercito silenzioso. Sono i malati rari d'Italia. In numeri, si parla di circa 433mila persone se si considerano quelle che hanno almeno un'esenzione per patologia rara, pari allo 0,7% della popolazione nazionale, in pratica come due città delle dimensioni di Venezia e Reggio Emilia messe insieme, o un'intera provincia come Parma. Una speranza di vita, e di qualità di vita, per loro sono i: lacomplessiva per queste molecole inserite nella lista Aifa nelè di "appena 1,6 miliardi" di euro, ma le opportunità terapeutiche per i malati rari continuano a crescere e secondo l''Horizon Scanning' Aifa arriveranno entro l'anno altri 17con risultati potenzialmente rilevanti. A tracciare un quadro della situazione ...