Malagò: «Non lascerò affondare lo sport italiano. Maradona? Un uomo fragile ma generoso»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato al Corriere della Sera: queste le sue parole sul momento che sta vivendo lo sport italiano

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato al Corriere della Sera fotografando il momento che sta vivendo lo sport italiano. Le sue parole.

sport – «Dopo il Consiglio dei Ministri di martedì scorso, siamo tornati indietro, addirittura al 31 dicembre 2018, a quelle poche righe di una legge che trasformavano Coni Servizi, in house del Coni, in sport & Salute, società terza e indipendente. Da quel giorno, improvvisamente, il Coni, ente pubblico cui la Legge Melandri, oggi in vigore più che mai, ha dato precise prerogative e si è trovato senza più nulla in mano».

CONI – «È un Coni ridimensionato, inutile ...

