Magistropoli | un libro d’inchiesta sul Csm e il caso Palamara | “Sveliamo gli schemi della logica correntizia nella magistratura” La presentazione

(Di venerdì 27 novembre 2020) 30 maggio 2019. Alle sette del mattino i finanzieri si presentano a casa di Lucacon un decreto di perquisizione. È l’inizio di un terremoto che di lì a poco squasserà la magistratura italiana dalle fondamenta. Perché Lucanon è un magistrato qualunque: ex presidente dell’Anm, membro di spicco del Csm, in quel momento si sta ritagliando un futuro da Procuratore aggiunto di Roma. Ma non è tutto.è il “mister Wolf”magistratura. È a lui che si rivolgono i colleghi che cercano di ottenere un trasferimento o uno scatto di carriera, è a lui che chiedono consigli ed è lui che cercano per appianare dissidi. Sempre disponibile, sempre pronto ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Ma ben attento a costruire la sua personalissima strategia, volta a egemonizzare la magistratura con uomini e ...