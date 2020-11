Mafia: omicidio agente Agostino, a Palermo al via processo a boss Madonia (Di venerdì 27 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Mafia: omicidio agente Agostino, a Palermo al via processo a boss Madonia... - VirginiaInverni : RT @Marco_Rizzo: Oggi con l’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione prosegue lo stillicidio processuale per giungere a una verità sull’omi… - Marco_Rizzo : Oggi con l’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione prosegue lo stillicidio processuale per giungere a una verità s… - piazzasalento : Due ergastoli per l’omicidio Fasano. I giudici: “A Melissano lotta tra clan di mafia” ?? - ilfaroonline : Omicidio, narcotraffico e #mafia ad Anzio: arrestati 4 membri del clan #Gallace -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia omicidio Mafia: omicidio agente Agostino, a Palermo al via processo a boss Madonia Il Tempo Mafia: omicidio agente Agostino, a Palermo al via processo a boss Madonia

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - E' iniziato oggi a Palermo il processo al boss Nino Madonia per l'omicidio dell'agente Nino Agostino, ucciso nell'agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. La ...

Omicidio a Castelvetrano: sparatoria nella notte, ucciso un uomo

Un uomo di 33 anni Vincenzo Adamo Favoroso è stato ucciso la notte scorsa a Castelvetrano (Trapani) con colpi di pistola. Pare che la sparatoria sia avvenuta durante una lite in un locale del centro m ...

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - E' iniziato oggi a Palermo il processo al boss Nino Madonia per l'omicidio dell'agente Nino Agostino, ucciso nell'agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. La ...Un uomo di 33 anni Vincenzo Adamo Favoroso è stato ucciso la notte scorsa a Castelvetrano (Trapani) con colpi di pistola. Pare che la sparatoria sia avvenuta durante una lite in un locale del centro m ...