Mafia: figlia Rostagno, 'amareggiata, per omicidio mio padre mandante ma non esecutore' (4) (Di venerdì 27 novembre 2020) (Adnkronos) - Maddalena Rostagno ricorda anche il forte legame tra Mauro Rostagno e la città di Trapani. "Ci teneva molto a quella città", dice. "Un uomo che è scappato dalla sua città ed è andato all'università dove ha studiato sociologia, tutto in virtù della libertà dell'individuo", dice. "Poi è arrivato in Sicilia - dice - dove si è scontrato con un muro di omertà. Stiamo parlando dell'88 quando Trapani era percepita in un certo modo". Ma Maddalena è più amareggiata o delusa per questa sentenza? "Io c'ero in quell'aula quando i periti del Tribunale presentarono i risultati della perizia - dice - erano credibili. Poi arrivò anche un docente toscano. Il punto non è l'ergastolo al killer, perché era già in carcere. Ma il punto è che il killer che ha sparato a mio padre non c'è. Ecco, questo lascia molta amarezza". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) (Adnkronos) - Maddalenaricorda anche il forte legame tra Mauroe la città di Trapani. "Ci teneva molto a quella città", dice. "Un uomo che è scappato dalla sua città ed è andato all'università dove ha studiato sociologia, tutto in virtù della libertà dell'individuo", dice. "Poi è arrivato in Sicilia - dice - dove si è scontrato con un muro di omertà. Stiamo parlando dell'88 quando Trapani era percepita in un certo modo". Ma Maddalena è piùo delusa per questa sentenza? "Io c'ero in quell'aula quando i periti del Tribunale presentarono i risultati della perizia - dice - erano credibili. Poi arrivò anche un docente toscano. Il punto non è l'ergastolo al killer, perché era già in carcere. Ma il punto è che il killer che ha sparato a mionon c'è. Ecco, questo lascia molta amarezza". ...

andreapurgatori : Il “giallo” delle stragi di mafia nelle rivelazioni di un nuovo “pentito”. Intervista esclusiva al proc.… - TV7Benevento : Mafia: figlia Rostagno, 'amareggiata, per omicidio mio padre mandante ma non esecutore' (4)... - TV7Benevento : Mafia: figlia Rostagno, 'amareggiata, per omicidio mio padre mandante ma non esecutore' (3)... - TV7Benevento : Mafia: figlia Rostagno, 'amareggiata, per omicidio mio padre mandante ma non esecutore' (2)... - carpa2019 : @Giusybz La figlia di un martire della Mafia che lavora una vita per un Pregiudicato come #Berlusconi ché ha fondat… -