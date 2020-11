Mafia: figlia Rostagno, 'amareggiata, per omicidio mio padre mandante ma non esecutore' (3) (Di venerdì 27 novembre 2020) (Adnkronos) - Poi, Maddalena Rostagno ribadisce ancora che nell'omicidio del padre "c'è stato un mandante ma non c'è un esecutore". "Le sentenze ci sono. Saranno gli storici a raccontare questa vicenda - dice - Ci sono gli studi sul Dna, che io ho fatto mettere sul sito dedicato al processo". "Prendo atto della decisione - dice ancora la figlia di Rostagno che non ha mai perso un'udienza - e me ne faccio una ragione". Poi, Maddalena ribadisce quanto detto oggi dal suo legale, l'avvocato Fausto Maria Amato durante la discussione davanti ai giudici della Cassazione: "Noi non ci siamo costituiti parte civile per portarci a casa dei soldi, non è questa la questione. Noi volevamo portare a casa tutta la verità, quanta più verità possibile". Maddalena ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) (Adnkronos) - Poi, Maddalenaribadisce ancora che nell'del"c'è stato unma non c'è un". "Le sentenze ci sono. Saranno gli storici a raccontare questa vicenda - dice - Ci sono gli studi sul Dna, che io ho fatto mettere sul sito dedicato al processo". "Prendo atto della decisione - dice ancora ladiche non ha mai perso un'udienza - e me ne faccio una ragione". Poi, Maddalena ribadisce quanto detto oggi dal suo legale, l'avvocato Fausto Maria Amato durante la discussione davanti ai giudici della Cassazione: "Noi non ci siamo costituiti parte civile per portarci a casa dei soldi, non è questa la questione. Noi volevamo portare a casa tutta la verità, quanta più verità possibile". Maddalena ...

