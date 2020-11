Mafia | Definitive Edition - I legami con il cinema gangster

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 novembre 2020): riscopriamo insieme questo affascinante videogioco e i suoicon il generee i grandi capolavori del. Sarà forse per la chiusura forzata dei, o per merito di questa nuova generazione di console che è appena arrivata, ma nel 2020 da queste parti abbiamo videogiocato molto di più e con grande piacere. Anche perché ci sono stati diversi titoli che ci hanno permesso di respirare atmosferetografiche anche stando semplicemente seduti sul divano con un pad in mano. Tra questi c'è sicuramente anche, spettacolare remake di un titolo che ha fatto la recente storia dei videogiochi e di cui vi abbiamo già parlato nella nostra ...