Ma le parole di Cabrini su Maradona sono state veramente travisate? (Di venerdì 27 novembre 2020) Moltissimi giornali nelle ultime ore hanno titolato con le frasi di Cabrini su Maradona ad appena un paio di giorni dalla sua morte. L’ex campione bianconero ha fatto un discorso molto ampio sulla leggenda defunta, discorso in cui due frasi hanno scatenato i napoletani e non solo suo social con conseguente polemica social annessa. Le parole in questione: «Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli. L’amore della città partenopea è stato tanto forte quanto malato. L’ambiente di Torino lo avrebbe salvato». LEGGI ANCHE >>> Il non detto: esiste già lo Stadio Diego Armando Maradona Cabrini su Maradona: «Le mie parole travisate» Morte Maradona travisate le ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) Moltissimi giornali nelle ultime ore hanno titolato con le frasi disuad appena un paio di giorni dalla sua morte. L’ex campione bianconero ha fatto un discorso molto ampio sulla leggenda defunta, discorso in cui due frasi hanno scatenato i napoletani e non solo suo social con conseguente polemica social annessa. Lein questione: «sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli. L’amore della città partenopea è stato tanto forte quanto malato. L’ambiente di Torino lo avrebbe salvato». LEGGI ANCHE >>> Il non detto: esiste già lo Stadio Diego Armandosu: «Le mie» Mortele ...

aleandrofagioli : RT @tuttonapoli: Cabrini chiarisce: 'Travisate le mie parole su Maradona, chiedo scusa a chi si è offeso' - giornalettismo : 'Parole travisate'. Antonio #Cabrini chiede scusa a #Napoli, ma dice che quel suo passaggio su '#Maradona alla… - solonapoli24 : Cabrini: 'Travisate le mie parole: Il mio non era un giudizio morale ma sull'energia di una città che non poteva co… - 1926_cri : RT @tuttonapoli: Cabrini chiarisce: 'Travisate le mie parole su Maradona, chiedo scusa a chi si è offeso' - stefarussnaples : @fanpage La sedicente testata di 'Napoli' ... le parole di #Cabrini FANNO SCHIFO, scribacchini che non siete altro ... -